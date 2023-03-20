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20 минут назад

7 крутых расширений для браузера для работы с ChatGPT

Мария Иванова

Чат-бот ChatGPT — один из самых горячих интернет-трендов последних месяцев. Правда, несмотря на свои впечатляющие функции, интерфейс ChatGPT оставляет желать лучшего. Здесь в дело вступают расширения от сторонних разработчиков: они способны сделать опыт общения с ботом гораздо более комфортным. Портал Wired рассказал о лучших расширениях ChatGPT для Chrome и Edge.

7 крутых расширений для браузера для работы с ChatGPT
Фото: OpenAIOpenAI

Merlin

Видео дня

Merlin интегрирует ChatGPT прямо в браузер, чтобы вы в любой момент могли воспользоваться помощью чат-бота. Для этого достаточно лишь выделить фрагмент текста и нажать сочетание горячих клавиш Ctrl + M (Windows) или Cmd + M (macOS): на экране появится окно, где вы можете попросить бота пересказать краткое содержание текста, ответить на письмо и выполнить другие действия.

ChatGPT for Google

Если вы не попали в закрытое тестирование Bing или предпочитаете Google, то необязательно ждать, когда корпорация выкатит свой ответ чат-боту. Расширение ChatGPT for Google выдает ответ ИИ вместе со стандартной поисковой выдачей. Правда, в таком виде бот продуктивно реагирует не на каждый запрос: он не сможет подсказать вам, например, результаты спортивных матчей, но объяснит, что такое ДНК. Убедитесь, что вы вошли в аккаунт ChatGPT в своем браузере — иначе ответы не загрузятся.

Enhanced ChatGPT

Enhanced ChatGPT полностью соответствует своему названию: оно расширяет базовый интерфейс чат-бота за счет возможности экспортировать диалоги в формате Markdown и дополнительных инструментов. Например, триггеров для поиска изображений в Сети, советов по поводу путешествий, перевода текстов на иностранные языки и программирования на JavaScript.

WritingMate

Если вы планируете пользоваться ChatGpt для написания текстов, от писем на электронной почте до постов в социальных сетях, расширение WritingMate может вам пригодиться. Оно работает примерно так же, как Merlin: сочетание клавиш Ctrl (или Cmd) + M открывает окно, которое предлагает несколько вариантов работы с выделенным фрагментом текста. Там же можно сразу поправить и отредактировать ответы бота.

WebChatGPT

Несмотря на свои возможности, ChatGPT также имеет и недостатки: например, чат-бот не обладает информацией об актуальных событиях в мире, поэтому не может отвечать на соответствующие вопросы. Расширение WebChatGPT призвано исправить эту проблему при помощи интеграции поисковой выдачи в диалог с чат-ботом, которая должна исправить пробелы в знаниях ИИ.

Promptheus

Некоторым пользователям гораздо проще общаться голосом, чем набирать текст на клавиатуре. Расширение Promptheus позволяет вести разговор с ChatGPT как с живым человеком: для голосового сообщения достаточно лишь нажать и удерживать пробел в диалоге. Promptheus также содержит несколько опциональных настроек — например, автоматическую отправку запросов после того, как вы перестанете говорить.

ChatGPT Export and Share

Сейчас GhatGPT не предлагает функцию сохранения переписки: если вы хотите сохранить историю сообщений, приходится полагаться либо на снимки экрана, либо на старый добрый Ctrl + C и Ctrl + V. ChatGPT Export and Share, работающее на Chrome, Edge и Firefox, экспортирует диалоги в формат изображений и PDF. Для установки инструмента придется немного повозиться, но результат того стоит.

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