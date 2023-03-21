Отечественная бытовая техника: кто есть кто на рынке бытовой техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо» заявила, что спрос на электронику и бытовую технику российских производителей значительно вырос. По результатам 2022 года, доля продаж отечественных фирм в ключевых категориях составила почти 40% — рассказываем о компаниях, которые попали в список лидеров.

Фото: ТАСС ТАСС

DARINA

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Марка DARINA появилась в 1998 году, когда в городе Чайковском (Пермская область) был построен завод газовой аппаратуры. Согласно официальному блогу компании, предприятие было первым, возведенным после распада СССР без привлечения зарубежных инвестиций. DARINA специализируется на производстве кухонных плит: от комбинированных и настольных до стеклокерамических и встроенных. DARINA работает преимущественно в сегменте средних сцен, что делает продукцию компании популярной бюджетной опцией среди покупателей.

«Бирюса»

«Бирюса» вряд ли нуждается в представлении: это один из крупнейших отечественных производителей холодильной техники. История Красноярского завода холодильников началась еще в 1963 году, когда правительство СССР решило начать сборку бытовых холодильников на базе тогдашнего предприятия «Красмаш». На протяжении 60 лет «Бирюса» продолжала совершенствовать производство, поставляя продукцию в том числе за рубеж под брендами Zanussi и Electrolux. Сегодня компания производит холодильники, морозильники, торговое холодильное оборудование, кондиционеры, стиральные машины и другие разновидности бытовой техники. Но россияне, конечно же, прежде всего знают «Бирюсу» по старым советским холодильники, которые до сих пор нередко встречаются на кухнях.

ELIKOR

ELIKOR — крупнейший российский производитель кухонных вытяжек, базирующийся в Калуге. История этой фирмы тоже достаточно внушительная. Бренд зародился благодаря слиянию советского завода «Элмат», который изначально занимался выпуском специального оборудования для электронной промышленности, и торговой сети «Коралл». Сейчас же в состав группы ELIKOR входит более 30 компаний разных специализаций, но на российском рынке она больше всего известна именно вытяжками, которые ежегодно попадают в список лучших потребительских товаров России.

NOVEX

Марка NOVEX была создана торговой сетью «М.Видео» в 2006 году в качестве бюджетного варианта, который предлагал покупателям неплохое качество по разумной цене. NOVEX поставляла широкий ассортимент продукции: от телевизоров и микроволновок до фенов и прочей бытовой техники. В 2008 году NOVEX был закрыт из-за низких продаж, но в 2020-м группа «М.Видео-Эльдорадо» возродила бренд. Теперь он приносит значительную долю прибыли группы компаний.

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