В Центре Гамалеи оценили опасность обнаруженных в Якутии древних вирусов

Древние вирусы, найденные в якутской вечной мерзлоте, не представляют опасности для человека. Об этом заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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По словам ученого, множество подобных вирусов обнаруживаются у планктона, в рыбах и креветках. Относиться к таким находкам стоит философски, добавил Бутенко. Сотрудник НИИ отметил, что подобные открытия представляют интерес с точки зрения науки, но не дают оснований для беспокойства.