Оператор космической связи сообщил о постоянных атаках на спутники РФ

Российские космические спутники в последнее время постоянно подвергаются атакам с целью заглушить или подменить сигнал, сообщил гендиректор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, постоянные атаки ведутся "с сопредельной территории".
Он отметил, что в России создается программно-аппаратный комплекс, который позволит определить такую атаку на спутник. Волин надеется, что до конца года этот проект будет сделан.
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов говорил, что к 2030 году России надо иметь спутниковую группировку минимум в тысячу аппаратов. Ранее руководитель госкорпорации уже подчеркивал, что космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников. Необходимый темп - один аппарат в день.