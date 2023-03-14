Оператор космической связи сообщил о постоянных атаках на спутники РФ

Российские космические спутники в последнее время постоянно подвергаются атакам с целью заглушить или подменить сигнал, сообщил гендиректор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, постоянные атаки ведутся "с сопредельной территории".

Он отметил, что в России создается программно-аппаратный комплекс, который позволит определить такую атаку на спутник. Волин надеется, что до конца года этот проект будет сделан.