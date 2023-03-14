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25 минут назад

Оператор космической связи сообщил о постоянных атаках на российские спутники

Российская Газета

Российские космические спутники в последнее время постоянно подвергаются атакам с целью заглушить или подменить сигнал, сообщил гендиректор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин. Об этом пишет ТАСС.

Оператор космической связи сообщил о постоянных атаках на спутники РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, постоянные атаки ведутся "с сопредельной территории".

Он отметил, что в России создается программно-аппаратный комплекс, который позволит определить такую атаку на спутник. Волин надеется, что до конца года этот проект будет сделан.

Астрономы пожаловались на спутники

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов говорил, что к 2030 году России надо иметь спутниковую группировку минимум в тысячу аппаратов. Ранее руководитель госкорпорации уже подчеркивал, что космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников. Необходимый темп - один аппарат в день.

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