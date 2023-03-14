Волин: «На спутники РФ идут постоянные атаки с целью подмены сигнала»

Постоянные попытки заглушить или добиться подмены спутникового сигнала наблюдает российская сторона с сопредельной территории в последнее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ФГУП «Космическая связь» Алексея Волина.
Как добавил Волин, сейчас в России идет разработка программно-аппаратного комплекса, нужного для определения наличия целенаправленной злонамеренной помехи.
«К сожалению, в последнее время это произвело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку...» — объяснил гендиректор «Космическая связь».
Ситуацию со спутниковыми сигналами Волин описал на специализированном форуме цифровой трансформации под названием в рамках Недели российского бизнеса.
В прошлом году стало известно, что в МФТИ создали отечественную плату для приема спутниковых сигналов. Плата обеспечивает высокую точность радиометрических измерений, а также обладает малыми массовыми и габаритными характеристиками.