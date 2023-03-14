RuStore обновил каталог приложений

В российском магазине приложений RuStore появился раздел «Интересное» и обновились тематические подборки. В новом разделе разработчики собрали всю актуальную информацию для пользователей.

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Подборки, собранные в новом разделе, стали боле заметными благодаря новому дизайну в виде обложки с иллюстрацией темы подборки. Отдельное преимущество нововведения – издатели смогут привлечь внимание большего числа пользователей и активнее взаимодействовать с аудиторией.

«Из подборки можно узнать о выходе нового сериала, выбрать стриминговый сервис для просмотра и оформить подписку», – отметили разработчики.