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13 минут назад

RuStore обновил каталог приложений

РИА "ФедералПресс"

В российском магазине приложений RuStore появился раздел «Интересное» и обновились тематические подборки. В новом разделе разработчики собрали всю актуальную информацию для пользователей.

RuStore обновил каталог приложений
Фото: ТАССТАСС

Подборки, собранные в новом разделе, стали боле заметными благодаря новому дизайну в виде обложки с иллюстрацией темы подборки. Отдельное преимущество нововведения – издатели смогут привлечь внимание большего числа пользователей и активнее взаимодействовать с аудиторией.

«Из подборки можно узнать о выходе нового сериала, выбрать стриминговый сервис для просмотра и оформить подписку», – отметили разработчики.

За время существования магазина редакция выпустила свыше 100 подборок. Среди них приложение для изучения иностранных языков, подборка игр для домашних вечеринок и многое другое.

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