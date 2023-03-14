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33 минуты назад

В России растет популярность отечественной техники

Алиса Селезнёва

В РФ вырос спрос на бытовую технику российских брендов. Самый большой рост наблюдается в сегменте плит и морозильных камер, пишет со ссылкой на данные группы «М.Видео-Эльдорадо» ixbt.com.

По итогам 2022 года продажи основных брендов из России и СНГ в «М.Видео-Эльдорадо» выросли примерно в 1,5 раза, а денежные продажи товаров локального производства в пяти ключевых категориях увеличились на 34%. При этом в сегменте плит, морозильных камер и ларей доля компаний из России, Беларуси и Узбекистана составляет около 40%.

В частности, лидером в категории плит стал белорусский Gefest, также в топ входят российские Darina и Flama.

Белорусский «Атлант» оказался среди лидеров по продажам холодильников, морозильных камер, и занял заметную долю рынка стиральных машин. В категории морозильного оборудования топ-позиции у бренда «Бирюса», в группу лидеров вошли также другие российские производители, включая Pozis. В категории кухонных вытяжек одной из наиболее востребованных торговых марок традиционно стала российская Elikor.

Если говорить о телевизорах, то здесь популярностью пользуются собственные бренды «М.Видео-Эльдорадо» Novex и Hi, а также белорусский «Витязь» и узбекский Artel.

Росту спроса на технику отечественных производителей и брендов из стран СНГ на российском рынке способствовали локальное производство и большой ассортимент товаров в категориях базового и среднего ценового сегмента. Также на спрос повлиял уход из России ряда зарубежных производителей и усложнение цепочек поставок.

На фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius). В начале сентября 2022 года компания Electrolux, которая является производителем бытовой техники, сообщила, что покинет Россию. Она объявила о планах продать бизнес в стране местному менеджменту.

В России образовался избыток бытовой техники на складах

При этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, что сложности, которые возникли после ухода зарубежных компаний из Москвы, уже удалось решить во всех секторах экономики.

Наука и техника,Видео,Сергей Собянин,Starbucks,Ford,Ikea,
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