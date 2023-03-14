В России растет популярность отечественной техники

В РФ вырос спрос на бытовую технику российских брендов. Самый большой рост наблюдается в сегменте плит и морозильных камер, пишет со ссылкой на данные группы «М.Видео-Эльдорадо» ixbt.com.

По итогам 2022 года продажи основных брендов из России и СНГ в «М.Видео-Эльдорадо» выросли примерно в 1,5 раза, а денежные продажи товаров локального производства в пяти ключевых категориях увеличились на 34%. При этом в сегменте плит, морозильных камер и ларей доля компаний из России, Беларуси и Узбекистана составляет около 40%.

В частности, лидером в категории плит стал белорусский Gefest, также в топ входят российские Darina и Flama.

Белорусский «Атлант» оказался среди лидеров по продажам холодильников, морозильных камер, и занял заметную долю рынка стиральных машин. В категории морозильного оборудования топ-позиции у бренда «Бирюса», в группу лидеров вошли также другие российские производители, включая Pozis. В категории кухонных вытяжек одной из наиболее востребованных торговых марок традиционно стала российская Elikor.

Если говорить о телевизорах, то здесь популярностью пользуются собственные бренды «М.Видео-Эльдорадо» Novex и Hi, а также белорусский «Витязь» и узбекский Artel.

Росту спроса на технику отечественных производителей и брендов из стран СНГ на российском рынке способствовали локальное производство и большой ассортимент товаров в категориях базового и среднего ценового сегмента. Также на спрос повлиял уход из России ряда зарубежных производителей и усложнение цепочек поставок.

На фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius). В начале сентября 2022 года компания Electrolux, которая является производителем бытовой техники, сообщила, что покинет Россию. Она объявила о планах продать бизнес в стране местному менеджменту.