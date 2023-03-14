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5 минут назад

В Госдуме призвали ужесточить контроль за VPN-сервисами в РФ

Газета.Ruиещё 1

В России нужно ужесточить контроль за VPN-сервисами, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

В Госдуме призвали ужесточить контроль за VPN-сервисами
Фото: Газета.ruГазета.ru

По его словам, большая часть компаний, предоставляющих эти услуги, уже взаимодействует с российскими спецслужбами. Тех же, кто отказывается взаимодействовать, заявил представитель комитета, могут блокировать.

Политик подчеркнул, что в условиях гибридного вооруженного конфликта между Россией и странами НАТО власти должны максимально обезопасить информационную инфраструктуру.

Ранее директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков предупредил пользователей об опасности доверия владельцам VPN-сервисов. Он рассказал «Газете.Ru», что, скачивая VPN-приложение, человек дает владельцу сервиса определенное количество разрешений, часть из которых не требуется на самом деле, так как не связана с доступом к пользовательским данным.

Наука и техника,Владимир Зыков,Андрей Свинцов,НАТО,Госдума,
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