В Госдуме призвали ужесточить контроль за VPN-сервисами

В России нужно ужесточить контроль за VPN-сервисами, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
По его словам, большая часть компаний, предоставляющих эти услуги, уже взаимодействует с российскими спецслужбами. Тех же, кто отказывается взаимодействовать, заявил представитель комитета, могут блокировать.
Политик подчеркнул, что в условиях гибридного вооруженного конфликта между Россией и странами НАТО власти должны максимально обезопасить информационную инфраструктуру.
Ранее директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков предупредил пользователей об опасности доверия владельцам VPN-сервисов. Он рассказал «Газете.Ru», что, скачивая VPN-приложение, человек дает владельцу сервиса определенное количество разрешений, часть из которых не требуется на самом деле, так как не связана с доступом к пользовательским данным.