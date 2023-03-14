В Госдуме призвали ужесточить контроль за VPN-сервисами

В России нужно ужесточить контроль за VPN-сервисами, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

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По его словам, большая часть компаний, предоставляющих эти услуги, уже взаимодействует с российскими спецслужбами. Тех же, кто отказывается взаимодействовать, заявил представитель комитета, могут блокировать.

Политик подчеркнул, что в условиях гибридного вооруженного конфликта между Россией и странами НАТО власти должны максимально обезопасить информационную инфраструктуру.