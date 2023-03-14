Опубликованы первые аэрофотоснимки гигантского айсберга в Антарктиде

Британская антарктическая служба (BAS) опубликовала первые аэрофотоснимки массивного айсберга A81, который отделился от шельфового ледника Брант в конце января 2023 года. Его площадь сравнима с территорией Лондона, сообщает Science Alert.

Фото: British Antarctic Survey British Antarctic Survey

Айсберг откололся от ледника, когда крупная трещина, получившая собственное имя Chasm-1, распространилась по всей его поверхности. Сейчас он находится в 150 км от места своего «рождения». На снимках видно, что глыба окружена более мелкими ледяными осколками, которые отрываются от ее берегов.

Оторвавшись от шельфового ледника, А81 развернулся и двинулся на юг. В настоящее время он дрейфует через море Уэдделла и движется в направлении бассейна Южной Атлантики.

Ученые отметили, что А81 – второй крупный айсберг, появившийся в регионе за последние два года. Глыба A76 откололась от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в середине мая 2021 года. К настоящему времени она распалась на три части, самая большая из которых достигает 135 км в длину и 25 км в ширину.

Ученые ведут за фрагментом айсберга постоянное наблюдение. Они опасаются, что крупная ледяная глыба может представлять угрозу для дикой морской фауны и флоры в мелководных регионах. Кроме того, айсберги сбрасывают в океан огромные количества пресной талой воды, что снижает уровень солености и делает воды непригодными для многих видов фитопланктона и зоопланктона.