Сакральные артефакты рыцарей обнаружены в Польше

В Польше археологи при проведении раскопок в городе Даромине Сандомирского района обнаружили артефакты XI-XII веков, в том числе остатки воинских доспехов, монеты времен короля Болеслава Смелого, навершие булавы и необычный свинцовый амулет. Находки, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о наличии в этом средневековом поселении рыцарского двора.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как сообщает Nauka w Polsce, в ходе раскопок также были найдены доисторические материалы и предметы бронзового века, в том числе обломок медного топора, застежка и два денария римского периода. Однако наиболее богатой оказалась коллекция артефактов раннего Средневековья, относящихся к XI-XII векам нашей эры.

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"Это чрезвычайно интересный и ранее неизвестный археологический объект, - говорит доктор Марек Флорек из Института археологии Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине. - Помимо фрагментов глиняной посуды были найдены монеты, в том числе денарии Болеслава Смелого, украшения из серебра, свинца и медного сплава, свинцовые и бронзовые кресты, предметы быта, такие как ножи и кремневые замки, свинцовые и железные гири, покрытые бронзой, элементы конного снаряжения".

По словам эксперта, некоторые предметы были привезены сюда с территории современных России и стран Скандинавии. В качестве примера таких артефактов археолог приводит свинцовый и бронзовый кресты, украшенные эмалью, большие кольца-подвески из медной проволоки, некоторые серебряные украшения и аппликацию с изображением всадника.

Особое внимание ученых привлекли находки так называемого элитарного характера, свидетельствующие о существовании рыцарского двора в Даромино. Помимо ранее описанных предметов иностранного происхождения, здесь эксперт отмечает навершие из свинцовой булавы и небольшое бронзовое изображение коня.

"Булавы в раннем Средневековье, как и позже, были не только оружием, но также и символом военной мощи, - говорит археолог. - С другой стороны, небольшое изображение лошади из бронзы, вероятно, является декоративным элементом так называемой шпоры лютомерского типа. Такие шпоры носили рыцари из элиты раннего государства династии Пястов".

Исключительной находкой доктор Флорек называет и свинцовую подвеску со схематическим изображением человеческой фигуры на одной стороне и неустановленным символом на другой стороне. Возможно, это был какой-то амулет.