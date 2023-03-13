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1 час назад

Пользователи Google сообщили о сбоях в работе поискового сервиса

Илья Родин

Пользователи из Канады и Индии пожаловались на сбои в работе поискового сервиса компании Google. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Downdetector.

Пользователи Google сообщили о сбоях в работе поискового сервиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что на ошибки в работе поисковика пожаловались пользователи из США, Канады, Индии, а также ряда европейских государств.

В частности, Соединенных Штатов поступило порядка 600 жалоб.

Уточняется, что пользователи популярных сервисов нередко критикуют их работу. Так, о проблемах неоднократно сообщали пользователи «Яндекс Музыки» и «Яндекс.Денег».

Наука и техника,Google,
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