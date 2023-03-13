Пользователи Google сообщили о сбоях в работе поискового сервиса

Пользователи из Канады и Индии пожаловались на сбои в работе поискового сервиса компании Google. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Downdetector.
Отмечается, что на ошибки в работе поисковика пожаловались пользователи из США, Канады, Индии, а также ряда европейских государств.
В частности, Соединенных Штатов поступило порядка 600 жалоб.
Уточняется, что пользователи популярных сервисов нередко критикуют их работу. Так, о проблемах неоднократно сообщали пользователи «Яндекс Музыки» и «Яндекс.Денег».