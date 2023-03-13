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1 час назад

Digital Realty наняла робособаку Anymal для патрулирования дата-центра

Газета.Ru

Фирма Digital Realty из Швейцарии наняла робособаку в центр обработки данных для регулярного патрулирования здания. Об этом сообщает DataCenterDynamics.

Digital Realty наняла робособаку Anymal для патрулирования дата-центра
Фото: Digital Realty in SwitzerlandDigital Realty in Switzerland

Anymal от компании Anybotics — это четвероногий робот, похожий по конструкции на известного в сети робота Spot от Boston Dynamics. Отмечается, что подобная робособака регулярно проверяет все комнаты и коридоры дата-центра европейской компании в Цюрихе.

«Машина обычно выполняет девять инспекционных миссий в день, запланированных через API Anymal. Робот проводит визуальные, тепловые и акустические измерения во время своих двухчасовых миссий. После завершения работ робособака возвращается на док-станцию для подзарядки», — говорится в статье.

По словам компании, робособака также обнаруживает неполадки в работе дата-центра. Например, если кабели перегреваются или насосы чрезмерно вибрируют. В таких ситуациях Anymal выдает предупреждающее сообщение, чтобы операторы могли исправить недочеты.

Ранее сообщалось, что материнская компания Google, корпорация Alphabet, отказалась от дальнейшего развития роботов Everyday Robots, которые задумывались для упрощения работ в домашних и офисных условиях.

Наука и техника,Google,
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