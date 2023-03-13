Digital Realty наняла робособаку Anymal для патрулирования дата-центра

Фирма Digital Realty из Швейцарии наняла робособаку в центр обработки данных для регулярного патрулирования здания. Об этом сообщает DataCenterDynamics.

Фото: Digital Realty in Switzerland Digital Realty in Switzerland

Anymal от компании Anybotics — это четвероногий робот, похожий по конструкции на известного в сети робота Spot от Boston Dynamics. Отмечается, что подобная робособака регулярно проверяет все комнаты и коридоры дата-центра европейской компании в Цюрихе.

«Машина обычно выполняет девять инспекционных миссий в день, запланированных через API Anymal. Робот проводит визуальные, тепловые и акустические измерения во время своих двухчасовых миссий. После завершения работ робособака возвращается на док-станцию для подзарядки», — говорится в статье.

По словам компании, робособака также обнаруживает неполадки в работе дата-центра. Например, если кабели перегреваются или насосы чрезмерно вибрируют. В таких ситуациях Anymal выдает предупреждающее сообщение, чтобы операторы могли исправить недочеты.