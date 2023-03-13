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28 минут назад

Apple впервые выпустит новый гаджет не от Стива Джобса

Елена Прошина

Компания Apple впервые выпустит новый гаджет не от основателя и экс-гендиректора Стива Джобса. Им станет гарнитура дополненной реальности первого поколения, передает Financial Times.

Apple впервые выпустит новый гаджет не от Стива Джобса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, новое устройство планируют представить в июне 2023 года на конференции разработчиков Apple. Создателем гарнитуры является новый глава компании Тим Кук, который пришел на смену ушедшему из жизни в 2011 году Джобсу. Таким образом гаджет можно считать дебютом нового гендиректора Apple, ведь все предыдущие новинки корпорации так или иначе создавались под влиянием предыдущего лидера. В FT напомнили, что даже умные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods разрабатывались на основе идей Джобса, а смартфоны iPhone и планшеты iPad и вовсе являлись полностью его проектами.

Отмечается, что Кук приступил к разработке будущей гарнитуры AR/VR только в 2016 году. И сделал это «с чистого листа», то есть, не опираясь на идеи Джобса.

Наука и техника,Стив Джобс,Тим Кук,Apple,
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