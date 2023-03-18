10 функций AirPods Pro, о которых все забывают

AirPods Pro — значительный апгрейд на фоне обычных AirPods. Базовая модель позволяет слушать музыку, общаться с Сири, управлять музыкой касаниями и проверять заряд устройства. Однако Pro, помимо всего прочего, лучше сидят в ушах, повышают качество звука и предлагают множество других приятных мелочей. Портал Mashable рассказал о самых главных.

Фото: Apple Apple

Пройдите проверку прилегания к ушам

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Один из недостатков обычных AirPods в том, что форма вкладышей наушников не всегда подходит к форме ушей. Если они прилегают неплотно, то AirPods запросто могут выскользнуть. AirPods Pro исправляет этот нюанс при помощи сменных вкладышей трех размеров: маленькие, средние (они установлены по умолчанию) и большие. Чтобы снять вкладыши и поставить нвые, достаточно лишь потянуть их на себя, пока они не отцепятся от базы.

Чтобы определить, какой из трех размеров вкладышей обеспечит лучший звук, обязательно пройдите проверку прилегания. Наденьте наушники и откройте меню «Настройки» — Bluetooth. Нажмите на иконку AirPods Pro и перейдите по ссылке на проверку, после чего следуйте инструкциям на экране. По завершению проверки приложение подскажет, насколько вам подходит та или иная форма вкладышей. Рекомендуем проверить все три.

Поменяйте название ваших AirPods Pro

Название наушников отображается в некоторых меню, но его всегда можно изменить в меню «Настройки» — Bluetooth. Нажмите на значок информации об AirPods Pro и введите их имя. Если вы захотите поменять его или удалить в будущем, процедура та же.

Управляйте музыкой нажатием на наушники

Стебли наушников оснащены кнопками, которые позволяют управлять воспроизведением музыки. Одно нажатие ставит музыку на паузу, двойное нажатие включает следующий трек, тройное — включает предыдущий или отматывает текущий на начало.

Настройте функции нажатий

По умолчанию, долгое нажатие на любой из двух стеблей AirPods Pro переключает наушники между режимами шумоподавления и прозрачности, но вы можете поменять функцию нажатий на свой вкус. Откройте «Настройки» — Bluetooth и нажмите на значок информации об AirPods. После этого в разделе «Нажатие и удерживание AirPods» выберите нужный вам наушник.

Настройте громкость на втором поколении AirPods Pro

Второе поколение AirPods Pro предлагает возможность регулировки громкости при помощи сенсора, расположенного в стеблях наушников. Обычно эта функция включена по умолчанию; чтобы включить сенсорный регулятор громкости вручную, перейдите в «Настройки» — Bluetooth — информация об AirPods.

Включите режим шумоподавления

AirPods Pro предлагают два режима воспроизведения. «Активное шумоподавление» блокирует практически все фоновые звуки, что хорошо подходит прослушивания музыки и аудиокниг в шумном окружении. «Прозрачность» же просто приглушает шум, чтобы он не слишком отвлекал от звука. По умолчанию, переключение между режимами осуществляется длинным нажатием на стебель одного из наушников, но их можно поменять и в настройках телефона. Откройте центр управления, перейдите в настройки звука и нажмите на значок «Управление шумом», чтобы выбрать нужный режим.

Поменяйте настройки универсального доступа

AirPods Pro имеют дополнительные настройки универсального доступа, которые могут повысить комфортность наушников. Они находятся в одноименном меню: его можно открыть через «Настройки» — Bluetooth — «Информация об AirPods». Через настройки универсального доступа вы можете изменить скорость нажатия на стебли, которая необходима для управления музыкой, и сменить режим шумоподавления.

Повысьте качество звука

В iOS 14 появилась функция под названием «Адаптация наушников», которая повышает качество воспроизведения AirPods за счет усиления мягких звуков и определенных частот. Откройте «Настройки» — Bluetooth — «Информация об AirPods» — «Универсальный доступ» и активируйте параметр «Адаптация наушников». В том же меню вы можете прослушать образец звука и сбалансировать настройки воспроизведения под свои предпочтения.

Включите пространственный звук

iOS 14 также имеет эксклюзивный функционал, доступный только на AirPods Pro и третьем поколении обычных AirPods — пространственное аудио. При включенном пространственном аудио наушники отслеживают повороты головы и создают эффект трехмерного звука при воспроизведении поддерживаемого видео. Для этого программное обеспечение AirPods Pro должно быть обновлено до версии 3A283 или выше.

Как проверить заряд AirPods Pro