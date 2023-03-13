В России создали новый способ нанесения покрытия титановых имплантов

Российские ученые предложили метод нанесения биоактивного и антибактериального слоя на костные импланты из титана. Об этом сообщает пресс-служба НИТУ МИСИС.

Фото: НИТУ МИСИС НИТУ МИСИС

При очень тяжелых переломах или износе костей и суставов живую ткань могут заменить титановым имплантом. Однако для того, чтобы соединение импланта с тканями организма прошло хорошо, он должен обладать специальной поверхностью. Кроме того, необходимо защитить место контакта от микробов, поскольку у металла нет встроенного иммунитета. Поэтому ранее сначала создавали биоактивный слой из соединений фосфора, кальция и кремния, а поверх него — наночастицы меди, обладающей бактерицидными свойствами.

Теперь в НИТУ МИСИС предложили способ объединить два этих этапа при производстве с помощью плазменного электролитического оксидирования.

«Такая поверхностная модификация направлена на придание имплантатам улучшенных регенеративных свойств, стимулирующих образование здоровой костной ткани на границе имплантата в области костного дефекта, – рассказала соавтор исследования, аспирантка НИТУ МИСИС Анастасия Попова. – В качестве метода поверхностной модификации впервые для высокопористых металлических имплантатов, обладающих мультимодальным распределением пор, используется метод плазменного электролитического оксидирования. Для придания материалу биоактивных, бактерицидных и противогрибковых характеристик в состав электролитов вводятся различные функциональные добавки. Для лучшей и ускоренной интеграции пористые покрытия будут насыщаться фактором роста, таким как белок BMP-2».