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49 минут назад

В России создали новый способ нанесения покрытия титановых имплантов

Газета.Ru

Российские ученые предложили метод нанесения биоактивного и антибактериального слоя на костные импланты из титана. Об этом сообщает пресс-служба НИТУ МИСИС.

В России создали новый способ нанесения покрытия титановых имплантов
Фото: НИТУ МИСИСНИТУ МИСИС

При очень тяжелых переломах или износе костей и суставов живую ткань могут заменить титановым имплантом. Однако для того, чтобы соединение импланта с тканями организма прошло хорошо, он должен обладать специальной поверхностью. Кроме того, необходимо защитить место контакта от микробов, поскольку у металла нет встроенного иммунитета. Поэтому ранее сначала создавали биоактивный слой из соединений фосфора, кальция и кремния, а поверх него — наночастицы меди, обладающей бактерицидными свойствами.

Теперь в НИТУ МИСИС предложили способ объединить два этих этапа при производстве с помощью плазменного электролитического оксидирования.

«Такая поверхностная модификация направлена на придание имплантатам улучшенных регенеративных свойств, стимулирующих образование здоровой костной ткани на границе имплантата в области костного дефекта, – рассказала соавтор исследования, аспирантка НИТУ МИСИС Анастасия Попова. – В качестве метода поверхностной модификации впервые для высокопористых металлических имплантатов, обладающих мультимодальным распределением пор, используется метод плазменного электролитического оксидирования. Для придания материалу биоактивных, бактерицидных и противогрибковых характеристик в состав электролитов вводятся различные функциональные добавки. Для лучшей и ускоренной интеграции пористые покрытия будут насыщаться фактором роста, таким как белок BMP-2».

В результате импланты должны получаться более простыми в изготовлении, а следовательно — более доступными. Однако прежде изделия должны будут пройти ряд доработок и испытаний. В частности, необходимо провести модификацию имплантатов факторами роста (для корректного вживления) и исследование остеоинтеграционной способности.

Наука и техника,Анастасия Попова,
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