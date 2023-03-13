Пользователи пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе социальной сети. О наличии проблем свидетельствуют данные сервиса отслеживания Downradar.

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По состоянию на 12:00 мск зафиксированы 1422 жалобы. Чаще всего о проблемах сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщает РИА Новости, во «Вконтакте» отметили, что на текущий момент у некоторых пользователей из отдельных регионов России могли возникнуть затруднения со входом в аккаунт.

«В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», — добавили в пресс-службе социальной сети.