Пользователи пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе социальной сети. О наличии проблем свидетельствуют данные сервиса отслеживания Downradar.
По состоянию на 12:00 мск зафиксированы 1422 жалобы. Чаще всего о проблемах сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Как сообщает РИА Новости, во «Вконтакте» отметили, что на текущий момент у некоторых пользователей из отдельных регионов России могли возникнуть затруднения со входом в аккаунт.
«В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», — добавили в пресс-службе социальной сети.
Напомним, что в последний раз крупный сбой у «ВКонтакте» произошел вечером 7 февраля. Тогда пользователи жаловались, что не могут получить доступ к социальной сети как через сайт, так и через мобильное приложение. Через некоторое время неполадки удалось устранить.