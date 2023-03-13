Представлен необычайно компактный смартфон на Android от Xiaomi

В Китае стартовали продажи очень необычного Android-смартфона — Xiaomi Qin3 Ultra.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Отличительной особенностью новинки стали 5-дюймовый дисплей и размеры 126,8 x 61,85 x 8,7 мм. Вес новинки — всего 118 г. Всё это делает смартфон одним из самых компактных на рынке.

Дисплей выполнен по технологии IPS, имеет разрешение 1520 x 720 пикселей. В основе телефона лежит процессор Helio G99 от MediaTek.

Qin3 Ultra поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth, имеет 5-мегапиксельную фронтальную камеру и 8-мегапиксельный основной модуль. Сканер отпечатка расположен на боковой грани аппаратаа, имеется в нём и ИК-порт. Для зарядки используется разъём USB-C.

Что интересно, ёмкость аккумулятор устройства составляет всего 2500 мАч, но при этом производитель заявляет о 7 днях автономности в режиме ожидания.