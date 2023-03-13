Названы самые мощные смартфоны в мире

AnTuTu назвал самые производительные Android-смартфоны мира, продающиеся на глобальном рынке. Полный список опубликован на официальном сайте бенчмарка.

Самым мощным смартфоном среди флагманов был признан геймерский Red Magic 8 Pro+ от бренда Nubia с чипом Snapdragon 8 Gen 2. На втором и третьем местах оказались vivo X90 Pro+ и iQOO 11, в которых установлен такой же процессор. Как оказалось, чипом Snapdragon 8 Gen 2 оснащены семь из десяти устройств, попавших в топ-10.

Среди субфлагманов лидером оказался iQOO Neo7 с чипом Dimensity 8200, а на втором и третьем месте расположились Xiaomi 12T и realme GT Neo3 (оба работают на базе Dimensity 8100-Ultra).

Что же касается среднебюджетных устройств, то первое место занял Nothing Phone 1, второе — realme GT Master, а третье — Poco X5 Pro. Все они оснащены процессорами из серии Snapdragon 7.