В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Названы самые мощные смартфоны в мире

Газета.Ru

AnTuTu назвал самые производительные Android-смартфоны мира, продающиеся на глобальном рынке. Полный список опубликован на официальном сайте бенчмарка.

Самым мощным смартфоном среди флагманов был признан геймерский Red Magic 8 Pro+ от бренда Nubia с чипом Snapdragon 8 Gen 2. На втором и третьем местах оказались vivo X90 Pro+ и iQOO 11, в которых установлен такой же процессор. Как оказалось, чипом Snapdragon 8 Gen 2 оснащены семь из десяти устройств, попавших в топ-10.

Среди субфлагманов лидером оказался iQOO Neo7 с чипом Dimensity 8200, а на втором и третьем месте расположились Xiaomi 12T и realme GT Neo3 (оба работают на базе Dimensity 8100-Ultra).

Названы самые популярные смартфоны в России

Что же касается среднебюджетных устройств, то первое место занял Nothing Phone 1, второе — realme GT Master, а третье — Poco X5 Pro. Все они оснащены процессорами из серии Snapdragon 7.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в работе основных камер Samsung Galaxy S23 и S23 Plus на 50 МП была обнаружена аномалия, из-за которой фотосенсоры не могут удерживать в фокусе всю сцену.

Наука и техника,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий