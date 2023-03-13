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17 минут назад

В Испании раскопали самый маленький римский амфитеатр

Российская Газетаиещё 14

Римский амфитеатр, построенный около 2000 лет назад, археологи обнаружили при проведении раскопок в древнем городе Атегуа, расположенном в испанском муниципалитете Кордоба.

В Испании раскопали самый маленький римский амфитеатр
Фото: Culture Junta de AndaluciaCulture Junta de Andalucia

Об открытии сообщает Heritage Daily. В ходе раскопок археологи обнаружили остатки римского амфитеатра, который стал вторым подобным объектом, найденным на территории города Атегуа. Особенностью находки является то, что найденный объект может быть признан самым маленьким амфитеатром всего римского мира.

Сообщается, что его диаметр составляет всего 44 метра, а размер центральной арены - всего лишь около 27 метров. Предварительная датировка показала, что он был построен в I веке нашей эры и использовался на протяжении двух столетий, после чего был заброшен. Кстати, срок использования также может оказаться одним из самых коротких для подобных римских стадионов.

К слову, археологический комплекс Атегуа в 1982 году был объявлен национальным памятником. Считается, что первое крупное поселение здесь появилось примерно в VII-VIII веках до нашей эры. Оно было защищено внешней стеной, здания располагались по плану.

Этот город описан в трудах Юлия Цезаря. Знаменитый полководец писал, что жители Атегуа встали на сторону Помпея во время гражданской войны в конце республиканского периода. В 45 году до нашей эры город был осажден армией Цезаря. Большинство сохранившихся объектов Атегуа, включая захоронения на ближайшем холме, относятся к римскому периоду. Предыдущие исследования показали, что многие здания были заброшены во II веке нашей эры.

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