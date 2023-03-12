VR-гарнитура Apple может выйти недоработанной из-за Тима Кука

CEO Apple Тим Кук поддержал операционного директора Джеффа Уильямса в его стремлении выпустить первую VR-гарнитуру компании в 2023 году, несмотря на предупреждение команды разработчиков о неготовности продукта. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на недавнее расследование Financial Times (FT).

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По данным FT, обсуждение релизного окна VR-шлема вызвало серьезные разногласия между подразделениями Apple. Например, группа промышленного дизайна Apple настаивает на том, что текущий форм-фактор хэдсета не готов для массового рынка. Дизайнеры и инженеры считают, что нужно подождать еще несколько лет, пока не появится возможность упаковать гарнитуру в легкий корпус и сделать ее массовой.

В свою очередь операционное подразделение, наоборот, настаивает на скорейшем запуске продукта. Они считают, что Apple важно выступить на рынке VR-технологий как можно скорее даже в ущерб популярности новинки. Предполагается, что функций VR-кинотеатра, интерактивных тренировок и возможности звонков в FaceTime при помощи 3D-аватаров будет достаточно для относительного успеха новинки.

Тим Кук, будучи бывшим директором операционного подразделения, поддержал нового руководителя Джеффа Уильямса. Из-за этого, по словам бывших инженеров Apple, разработчики VR-гарнитуры столкнулись с огромным давлением, обусловленным дедлайном.

Бывшие сотрудники Apple также рассказали, что при управлении дизайнерским подразделением Джони Айва (ушел из Apple в 2019 году, – прим. ред.), инженеры имели право последнего слова в вопросах запуска новых продуктов. Последние же годы эта парадигма быстро меняется – подразделение, отвечающее за планирование прибыли, под покровительством Кука берет бразды правление в свои руки.