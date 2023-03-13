МЧС анонсировало масштабную арктическую экспедицию в марте и апреле

"МЧС России готовит проведение масштабной арктической экспедиции. В марте-апреле в рамках межведомственного учения "Безопасная Арктика – 2023" будет организована первая за последние годы научная экспедиция. За 12 суток экспедиции планируется преодолеть более 1,6 тысячи километров", - указано в сообщении пресс-службы ведомства.