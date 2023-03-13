МЧС анонсировало масштабную арктическую экспедицию в марте и апреле

МЧС России анонсировало масштабную арктическую экспедицию в марте и апреле "Безопасная Арктика - 2023", сообщаетРИА Новости.
"МЧС России готовит проведение масштабной арктической экспедиции. В марте-апреле в рамках межведомственного учения "Безопасная Арктика – 2023" будет организована первая за последние годы научная экспедиция. За 12 суток экспедиции планируется преодолеть более 1,6 тысячи километров", - указано в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что маршрут пройдет по республике Коми, Ненецкому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Старт назначен на 26 марта - экспедиция начнется в Нарьян-Маре и завершится 7 апреля в Салехарде.
В экспедиции примут участие региональные аварийно-спасательные подразделения, а также члены отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России.
Ранее в преддверии 8 марта сотрудники МЧС России организовали праздничную акцию на территории станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена.