Составлен топ-10 недорогих смартфонов для фото и видео

Составлен топ-10 лучших камерофонов на Андроид ценой не выше 500 долларов. Первые три места заняли китайская, американская и корейская модель, сообщает портал Gizchina.

Главное место на пьедестале почета занял Redmi Note 11 Pro+. Его основной модуль имеет разрешение 108 Мп. Также есть широкоугольный объектив на 8 Мп и макромодуль 2 Мп.

«Он обеспечивает отличный фотографический опыт, несмотря на то, что он не является высококлассной или дорогой моделью», - пишет издание.

На втором месте оказался Google Pixel 6. Это флагманский смартфон Google прошлого года. Модель подешевела после выхода нового флагмана. Телефон снабжен основной камерой на 50 Мп и широкоугольной на 12 Мп. Смартфоны от Google традиционно считаются экспертами лучшими Андроид-камерофонами на рынке.

Samsung Galaxy A53 5G замкнул тройку лидеров. У него 64-мегапиксельная камера и 12-мегапикселей широкого угла. Имеется и макромодуль на 5 Мп, а также фронтальная с разрешением 32 Мп.

В топ-10 смартфонов с лучшими камерами также попали OnePlus 9, Xiaomi 12, Pixel 6a, Oppo Find X3 Neo, Honor 50, OnePlus Nord 2T, iPhone SE 2022 года.