В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
25 минут назад

Составлен топ-10 недорогих смартфонов для фото и видео

Майк Габриелян

Составлен топ-10 лучших камерофонов на Андроид ценой не выше 500 долларов. Первые три места заняли китайская, американская и корейская модель, сообщает портал Gizchina.

Составлен топ-10 недорогих смартфонов для фото и видео
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Главное место на пьедестале почета занял Redmi Note 11 Pro+. Его основной модуль имеет разрешение 108 Мп. Также есть широкоугольный объектив на 8 Мп и макромодуль 2 Мп.

«Он обеспечивает отличный фотографический опыт, несмотря на то, что он не является высококлассной или дорогой моделью», - пишет издание.

На втором месте оказался Google Pixel 6. Это флагманский смартфон Google прошлого года. Модель подешевела после выхода нового флагмана. Телефон снабжен основной камерой на 50 Мп и широкоугольной на 12 Мп. Смартфоны от Google традиционно считаются экспертами лучшими Андроид-камерофонами на рынке.

Samsung Galaxy A53 5G замкнул тройку лидеров. У него 64-мегапиксельная камера и 12-мегапикселей широкого угла. Имеется и макромодуль на 5 Мп, а также фронтальная с разрешением 32 Мп.

Назван способ ускорить работу смартфона

В топ-10 смартфонов с лучшими камерами также попали OnePlus 9, Xiaomi 12, Pixel 6a, Oppo Find X3 Neo, Honor 50, OnePlus Nord 2T, iPhone SE 2022 года.

Ранее стало известно, что средняя цена смартфона в России упала в 2022 году почти на 20%.

Наука и техника,Google,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий