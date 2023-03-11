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59 минут назад

Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС

ТАССиещё 5

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 в субботу произвел успешную отстыковку от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю. Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС
Фото: ТАССТАСС

Первоначально отстыковка должна была состояться 9 марта, однако дважды переносилась из-за погодных условий в месте приводнения. Приводнение корабля ожидается в 21:02 по времени Восточного побережья США (04:02 мск 12 марта).

На борту корабля на землю вернутся россиянка Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 стартовал к МКС с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида) 5 октября. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом.

После отбытия Crew-5 на МКС продолжат работу космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС) и Андрей Федяев, астронавты НАСА Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан ан-Неяди.

Наука и техника,Стивен Боуэн,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Андрей Федяев,Сергей Прокопьев,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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