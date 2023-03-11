Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 в субботу произвел успешную отстыковку от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю. Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Первоначально отстыковка должна была состояться 9 марта, однако дважды переносилась из-за погодных условий в месте приводнения. Приводнение корабля ожидается в 21:02 по времени Восточного побережья США (04:02 мск 12 марта).

На борту корабля на землю вернутся россиянка Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 стартовал к МКС с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида) 5 октября. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией.