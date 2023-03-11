Назван способ ускорить работу смартфона

«Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел "Другое". Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере — и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц», — призвал эксперт «Мегафона».