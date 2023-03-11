Российскими учёными разработана новая технология терапии рака

У российских учёных получилось изобрести новую технологию терапии онкологии. Она оказалась более безопасной и эффективной для не подверженных патологическому процессу клеток. Об этом информируют представители пресс-службы Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Созданный метод лечения рака называется «таргетная терапия». Она точечно воздействует на раковые клетки. По словам исследователей, такой способ будет наиболее щадящим и действенным, в отличие от традиционной химиотерапии, при которой страдают не только онкологические клетки, но и здоровые.
Учёные создали уникальный метод получения молекул, которые способны выявлять и точечно уничтожать злокачественные белки, участвующие в развитии стадий онкологического заболевания. Этот способ терапии рака уже показал свою эффективность в рамках экспериментов. Сейчас эксперты оформляют патент на свою прорывную разработку.