Российскими учёными разработана новая технология терапии рака

У российских учёных получилось изобрести новую технологию терапии онкологии. Она оказалась более безопасной и эффективной для не подверженных патологическому процессу клеток. Об этом информируют представители пресс-службы Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

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Созданный метод лечения рака называется «таргетная терапия». Она точечно воздействует на раковые клетки. По словам исследователей, такой способ будет наиболее щадящим и действенным, в отличие от традиционной химиотерапии, при которой страдают не только онкологические клетки, но и здоровые.