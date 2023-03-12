Почему Плутон перестал считаться планетой?

Плутон на протяжении 76 лет носил титул самой маленькой планеты в солнечной системе, но вердикт Международного астрономического союза изменил это в 2006 году. Тогда астроном из Калифорнийского технологического института Майк Браун обнаружил несколько необычных объектов за пределами известных планет, что заставило ученых пересмотреть планетарные характеристики. С тех пор Плутон стал известен как первая карликовая планета. Портал Popular Science рассказывает, почему это произошло.

Когда Международный астрономический союз впервые сформулировал определение «планеты», Плутон не подходил под предъявленные требования. Согласно понятиям астрономов, планета должна вращаться вокруг солнца, обладать по большей части сферической формой и находиться вне зоны влияния других космических объектов. Плутон отвечает первым двум параметрам. Он проходит полный оборот вокруг солнца каждые 248 лет и имеет достаточные размеры, чтобы существовать в круглой форме.

Проблемы начинаются, когда речь заходит о последнем требовании, потому что оно прямо связано с тем, что мы понимаем под словом «планета». От Меркурия до Нептуна и, конечно же, Плутона, большинство планет носят имена римских богов. А боги должны быть единоличными повелителями своих владений. Солнечная система полна песчинок, огромных газовых гигантов и множества прочих объектов разных размеров, но именно планеты создают порядок.

Например, возьмем астероидный пояс между Марсом и Юпитером. Он состоит из более чем миллиона фрагментов космического мусора, и его судьба постоянно пребывает в подвешенном состоянии. Следующий оборот пояса может переместить его слишком близко к Юпитеру, после чего сила притяжения планеты оттолкнет астероиды в совершенно ином направлении. Орбиты восьми классических планет свободны от подобных объектов. Планеты, в отличие от астероидов, поглощают встречные препятствия, становятся лунами или меняют траекторию. Спустя четыре с половиной миллиарда лет хаоса, они остались единственными крупными телами, не сошедшими со своих орбит.

Но Плутон отличается от них. Если взглянуть на солнечную систему в целом, он представляет собой нечто среднее между астероидом и планетой. По данным астрономов, ему не угрожают другие объекты, однако сейчас, когда ученые лучше изучили его окружение, Плутон не выглядит выдающимся. Если раньше он был известен как самая дальняя планета солнечной системы, то теперь его расценивают как ближайший фрагмент пояса Кейпера: кольца, состоящего из триллионов комет и ледяных шаров за пределами Нептуна. По меньшей мере 200 из этих объектов достаточно велики, чтобы иметь сферическую форму, поэтому они классифицируются как карликовые планеты. Плутон — лишь малая часть этого скопления.