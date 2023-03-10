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11 минут назад

Гробница мальчика с вытянутым черепом найдена в древнем храме Перу

Российская Газета

В Перу международная миссия археологов при проведении изысканий недалеко от города Барранка обнаружила храмовый комплекс доколумбового периода. В святилище также была найдена гробница мальчика с искусственно деформированным черепом.

Гробница мальчика с вытянутым черепом найдена в древнем храме Перу
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Об открытии рассказывает Heritage Daily. Храмовый комплекс был обнаружен на холме Серро-Колорадо совместной миссией, участниками которой являются польские археологи из Ягеллонского университета и перуанские археологи из Университета Святого Марка в Лиме.

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Раскопки проводятся в рамках проекта Programa de Investigacion "Los valles de Barranca". Всего на указанном холме расположено четыре кургана, под которыми скрываются древние объекты. В рамках проведенных раскопок были исследованы два кургана. В результате ученые выявили человеческие захоронения и монументальную архитектуру.

Они установили, что в древности здесь из высушенного кирпича и каменных блоков был построен храмовый комплекс. Археологи обнаружили несколько захоронений, датированных периодом империи Вари, которая предшествовала империи инков. К сожалению, большинство гробниц оказались разрушенными.

В одном из таких разрушенных захоронений исследователи нашли останки мальчика, череп которого был преднамеренно деформирован. Уже сам этот факт указывает на то, что мальчик принадлежал к высшему сословию. Считается, что искусственно деформированные черепа у древних народов Южной Америки были отличительной чертой представителей элиты общества. Кроме того, ученые установили, что тело мальчика перед погребением было обернуто отрезом ткани длиной три метра, причем ткань была украшена уникальными зооморфными изображениями. Подобных рисунков ранее ученые не находили. Все это позволяет предположить, что мальчик происходил из семьи с высоким статусом.

Физико-химический анализ и углеродное датирование органических останков показали, что строительство храмового комплекса велось в период между 2500-2200 годами до нашей эры. Однако мальчик был похоронен около тысячи лет назад. Ученые объясняют это традициями жителей Анд, которые активно использовали для своих ритуалов, в том числе похоронных, объекты и сооружения, возведенные за тысячи лет до них. Ученые установили, что мальчик был представителем культуры Вари. Однако вопрос о том, кто именно в третьем тысячелетии до нашей эры возвел сам храмовый комплекс, пока остается открытым.

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