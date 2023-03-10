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8 минут назад

Российский спутник "Электро-Л" N4 передал первые снимки Земли

Газета.Ru

Российский спутник "Электро-Л" N4, выведенный на орбиту 5 февраля, передал первые космические снимки на Землю, сообщили в "Российских космических системах" (холдинг, входящий в "Роскосмос". - "Газета.Ru") агентству "Интерфакс".

Российский спутник передал первые снимки Земли
Фото: РоскосмосРоскосмос

Снимки Земли были сделаны в видимом и инфракрасном диапазонах. Отмечается, что все служебные системы метеоспутника работают штатно.

"Благодаря круглосуточной передаче с орбиты высококачественных многоспектральных снимков в видимом и инфракрасном диапазоне решаются глобальные вопросы мониторинга климата, обеспечивается анализ состояния акваторий морей и океанов, повышается оперативность прогнозов погоды, выдается экстренная информация при выявлении чрезвычайных ситуаций", - сообщили в РКС.

10 февраля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что к 2025 году корпорация должна производить около 250 спутников в год, а к 2030 - по спутнику в день.

Ранее сообщалось, что запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на 13 июля 2023 года.

Наука и техника,Юрий Борисов,Российские космические системы,Роскосмос,
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