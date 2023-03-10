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25 минут назад

Перекупщики в России начали принимать заказы на желтые iPhone 14 по цене от 70 тыс. руб.

Газета.Ru

Перекупщики уже начали принимать заказы на iPhone 14 в новом желтом цвете в российских сервисах интернет-объявлений. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Перекупщики в России начали принимать заказы на желтые iPhone 14
Фото: AppleApple

Впервые желтый iPhone 14 был представлен 8 марта — «начинка» смартфона осталась нетронутой, изменился лишь цвет корпуса. Открытые продажи стартуют 14 марта, но предзаказы на новинку можно сделать уже сейчас.

Объявления с предложением купить для заказчика желтый iPhone 14 появились по всей России, отмечает Hi-Tech Mail.Ru. При этом стоимость смартфона в новом цвете оказалась выше, чем для гаджетов в классических расцветках — например, желтый iPhone 14 на 128 ГБ из Гонконга с двумя физическими SIM-картами продают за 75 тыс. руб., в то время как «не желтый» аналогичный гаджет стоит в среднем 60-65 тыс. руб. на той же площадке. Минимальный ценник на новинку составил 69 тыс. руб.

iPhone 14 был официально анонсирован на презентации Apple 7 сентября 2022 года.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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