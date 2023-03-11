Биологи назвали безопасный антибиотик против угревой сыпи

Ученые из Йельского университета обнаружили механизм, который позволяет антибиотику сарециклину бороться с бактерией, вызывающей угревую сыпь, не позволяя ей развить устойчивость. Исследование опубликовано в Nucleic Acids Research.

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Биологи изучили сарециклин — антибиотик узкого спектра действия, направленный на бактерию Cutibacterium acnes. По мнению большинства врачей, этот микроб вызывает акне и способствует воспалению кожи. Но никто не знает точных механизмов, которые позволяют сарециклину специфично убивать эту бактерию.

Работать с бактерией C. acnes сложно, так как она обитает в волосяных фолликулах в почти бескислородной среде и умирает при контакте с воздухом. Ученые разработали специальную анаэробную камеру для выращивания клеток C. acnes.

Это позволило им впервые изучить структуру рибосомы C. acnes — машины для производства белков в клетке. На ее разрушение нацелено большинство антибиотиков. Как выяснили ученые, в отличие от других антибиотиков, сарециклин связывается не с одним, а с двумя активными участками рибосомы бактерии. Чтобы развить устойчивость к антибиотику, бактерии меняют структуру своих рибосом. Внести одно изменение просто, но два — гораздо сложнее. Именно из-за этого серациклин редко приводит к развитию устойчивости у бактерий.

Открытие позволит в будущем разработать еще более целенаправленные и безопасные антибиотики с минимальным риском появления устойчивых бактерий.