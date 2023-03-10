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21 минуту назад

Отправку «Союза МС-24» к МКС задумали перенести

Lenta.ru

В Ракетно-космической корпорации «Энергия» задумались о возможности переноса отправки к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-24» с 15 сентября на 7 июня. Об этом в пятницу, 10 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отправку «Союза МС-24» к МКС задумали перенести
Фото: «Роскосмос» / Global Look Press«Роскосмос» / Global Look Press

По его словам, это позволит на три месяца раньше срока сменить трех членов экипажа станции. Второй собеседник издания — из РКК «Энергия» — заявил, что перенос запуска действительно обсуждается, однако во всех официальных документах пока сохраняется намеченная в плане сентябрьская дата.

В «Роскосмосе» в ответ на запрос издания сообщили, что «официальное решение о дате запуска ТПК "Союз МС-24" будет принято Государственной комиссией, о чем госкорпорация проинформирует».

9 марта сообщалось, что космонавты госкорпорации «Роскосмос» начали перенос оборудования в пилотируемый корабль «Союз МС-22» для его возвращения на Землю.

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