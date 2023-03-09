The Telegraph: ученые получили потомство у мышей от двух отцов без участия матери

Японские ученые смогли получить потомство от двух крыс мужского рода. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на результаты исследования профессора Кацухико Хаяси из Осакского университета, которые он еще не опубликовал, но уже представил на Международном саммите по редактированию генома человека в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне.

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Как говорится в статье, исследование включало создание стволовой клетки из клетки кожи самца мыши, а затем удаление Y-хромосомы и дублирование X-хромосомы, что позволило ей превратиться в яйцеклетку.

С помощью этого метода родились семь детенышей в результате 600 попыток имплантации, при этом они продолжали вести здоровый образ жизни и смогли обзавелись собственным потомством.

Этот метод мог бы проложить путь к тому, чтобы лечить один из видов бесплодия у женщин, отмечает The Telegraph.