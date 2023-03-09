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34 минуты назад

Малькевич: YouTube не учитывает последствия своих действий

Газета.Ru

Разрешение YouTube ослабить правила о ненормативной лексике на площадке вызывает серьезные опасения. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич.

Малькевич: YouTube не учитывает последствия своих действий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Особенно в свете того, что значительная аудитория платформы – несовершеннолетние пользователи. Избыток мата может негативно сказаться на их развитии и поведении, также вызывает вопросы и то, как YouTube будет обеспечивать безопасность своих пользователей и сохранять качество контента», — сказал он.

Также Малькевич считает, что решение YouTube диктуется исключительно желанием угодить авторам, при этом об аудитории таких блогеров, среди которых немало детей, никто не думает.

Кроме того, он напомнил, что платформа уже неоднократно сталкивалась с проблемами модерации и контроля качества контента. По его мнению, решение YouTube только усугубит ситуацию.

Малькевич подчеркнул, что возможность зарабатывать на контенте с ненормативной лексикой явно не будет стимулировать YouTube-блогеров, которые стали новыми кумирами подрастающего поколения, следить за своим лексиконом.

«Платформа не учитывает последствия своих действий. Подобное решение показывает, что YouTube не до конца понимает свою ответственность за создание безопасной среды для пользователей, либо понимает, но осознанно игнорирует, ведь речь идет о заработке», — заключил эксперт.

Ранее портал iXBT сообщил, что разработчики YouTube объявили, что сервис ослабит спорные правила о ненормативной лексике, которые были введены в конце 2022 года. Отмечается, что обновление политики позволит авторам использовать умеренную и сильную ненормативную лексику без риска демонетизации.

Наука и техника,Александр Малькевич,Общественная палата России,
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