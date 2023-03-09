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10 минут назад

Открытие планеты Вулкан оказалось ошибкой

Lenta.ru

Международная группа ученых выяснили, что экзопланеты у звезды 40 Эридана А, также известной под неофициальным названием Вулкан, на самом деле не существует. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv, и в пресс-релизе на Phys.org.

Открытие планеты Вулкан оказалось ошибкой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В новой работе исследователи проанализировали список экзопланет, которые НАСА рассматривает в качестве потенциальных объектов для более тщательного изучения. Они обнаружили свидетельства того, что идентификация 40 Eri b как планеты была ложной, и на самом деле такого объекта на орбите вокруг 40 Эридана А не существует.

Кандидат в экзопланеты 40 Eri b был обнаружен при измерении лучевой скорости по длинам волн света, излучаемого звездой 40 Эридана А, находящейся на расстоянии около 16 световых лет. Этот метод основан на том факте, что вращение крупной планеты создает угловой момент звезды, который можно определить по эффекту Доплера. Однако исследователи обнаружили, что наблюдаемый эффект на самом деле связан с активностью на поверхности звезды и не является свидетельством существования экзопланеты.

Ранее сообщалось, что международная команда астрономов, включая ученых из Института астрономии Макса Планка в Германии (MPIA), обнаружила газовую экзопланету TOI-3235 b размером с Юпитер. Она совершает оборот вокруг своей родительской звезды за 2,59 дня.

Наука и техника,NASA,
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