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18 минут назад

В мессенджере Telegram появился режим энергосбережения

Газета.Ru

В обновлении 9.5 для мессенджера Telegram появился режим энергосбережения. Об этом сообщает официальный блог сервиса.

В мессенджере Telegram появился режим энергосбережения
Фото: ТАССТАСС

«Яркие анимации и ненавязчивые визуальные эффекты в Telegram изначально оптимизированы так, чтобы приложение работало быстро и плавно. Однако теперь у пользователей появилась возможность отключить их в настройках, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах», — заявили разработчики сервиса.

Управление этим режимом находится в меню Настройки > Энергосбережение. Сообщается, что его можно настроить таким образом, чтобы он включался автоматически при низком заряда аккумулятора. Кроме того, можно выбрать, какие конкретно эффекты пользователь хочет отключить, а какие оставить.

Кроме того, в обновлении появилась функция настройки скорости воспроизведения видео или голосовых сообщений, отправки пригласительных ссылок для тех, кто запретил добавлять себя в группы, сортировка стикеров по времени их использования, новые анимированные эмодзи и многое другое.

Сообщается, что обновление уже доступно владельцам устройств на базе Android. Версия для iOS появится позднее после завершения всех проверок со стороны Apple.

Наука и техника,Apple,
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