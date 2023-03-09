Samsung Galaxy Z Fold5 получит 6,2-дюймовый экран

Samsung Galaxy Z Fold4, представленный в августе прошлого года, имел 6,2-дюймовый дисплей. По словам известного инсайдера под ником Ice Universe, его преемник — Galaxy Z Fold5 — также будет оснащён внешним экраном диагональю 6,2 дюйма. При этом разрешение экрана у этих двух смартфонов может отличаться.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Инсайдер также заявил, что знает большинство характеристик Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5, но пока не называет их. Также он говорит, что оба смартфона получат отличный от предшественников дизайн.