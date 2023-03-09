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25 минут назад

Samsung Galaxy Z Fold5 получит 6,2-дюймовый экран

ITZine.ru

Samsung Galaxy Z Fold4, представленный в августе прошлого года, имел 6,2-дюймовый дисплей. По словам известного инсайдера под ником Ice Universe, его преемник — Galaxy Z Fold5 — также будет оснащён внешним экраном диагональю 6,2 дюйма. При этом разрешение экрана у этих двух смартфонов может отличаться.

Samsung Galaxy Z Fold5 получит 6,2-дюймовый экран
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Инсайдер также заявил, что знает большинство характеристик Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5, но пока не называет их. Также он говорит, что оба смартфона получат отличный от предшественников дизайн.

Пока что утечек характеристик Samsung Galaxy Z Fold5 не так много. На прошлой неделе была информация, что смартфон получит те же варианты хранения, что и его предшественник (256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ). Также ходят слухи, что смартфон получит новый шарнирный механизм, который сделает складку на экране ещё менее заметной.

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