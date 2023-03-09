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1 час назад

Создан микрочип для определения аллергии на 120 аллергенов одновременно

Lenta.ru

Отечественные специалисты из Института клинической медицины имени Склифосовского при Сеченовском Университете создали микрочип для определения аллергии более чем на 120 аллергенов одновременно. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу университета.

Создан микрочип для определения аллергии на 120 аллергенов одновременно
Фото: UnsplashUnsplash

В тест-систему входят антигены из пищи, пыльцы, эпидермиса, домашней пыли, животных, плесневых грибов и насекомых. По словам разработчиков, чип безопасен для применения и исключает контакт непосредственно с аллергеном. Подобные технологии уже применяются во многих странах мира, но они были не адаптированы к российским аллергенам.box#2659197

«Аллергочип» позволяет безошибочно определить аллерген по одной капле сыворотки крови. Внедрение этой технологии в клиническую практику открывает новые перспективы для персонализированного подхода диагностики и лечения аллергии.

В будущем авторы планируют разработать карту повышенной чувствительности пациентов к аллергенам на всей территории России, а также биобанк сыворотки крови.

В феврале 2023 года команда ученых из Университета Нотр-Дам и Медицинской школы Университета Индианы представила препарат, предотвращающий возникновение аллергической реакции на арахис.

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