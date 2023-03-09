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10 минут назад

Вероятность возвращения TikTok в Россию в полном объеме оценили

Lenta.ru

Юристы Артур Айрапетов и Екатерина Нечаева оценили вероятность возвращения социальной сети TikTok в Россию в полном объеме. Свое мнение эксперты озвучили в беседе с «Лентой.ру».

Юристы оценили вероятность возвращения TikTok в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Спустя год обстоятельства, послужившие основанием для принятия сервисом спорных ограничений, не изменились, поэтому надеяться на изменения решений в TikTok также нет никаких оснований», — высказался Айрапетов.

Он допустил, что платформа не снимет ограничения до окончания горячей фазы специальной военной операции (СВО).

Нечаева также отметила, что на данный момент информационная обстановка, которая и стала причиной ограничения работы TikTok, не изменилась.

«Если владельцы соцсети примут решение о возвращении полного функционала, то платформа сможет продолжить работу в обычном режиме», — предположила эксперт.

Разработчики сами могут блокировать нарушающую закон информацию при необходимости, добавила она.

В начале марта 2022 года соцсеть TikTok приостановила деятельность в России. Компания приняла это решение вскоре после того, как в стране был подписан закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и за призывы к антироссийским санкциям.

Наука и техника,Екатерина Нечаева,
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