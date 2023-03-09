Юристы оценили вероятность возвращения TikTok в Россию

Юристы Артур Айрапетов и Екатерина Нечаева оценили вероятность возвращения социальной сети TikTok в Россию в полном объеме. Свое мнение эксперты озвучили в беседе с «Лентой.ру».

«Спустя год обстоятельства, послужившие основанием для принятия сервисом спорных ограничений, не изменились, поэтому надеяться на изменения решений в TikTok также нет никаких оснований», — высказался Айрапетов.

Он допустил, что платформа не снимет ограничения до окончания горячей фазы специальной военной операции (СВО).

Нечаева также отметила, что на данный момент информационная обстановка, которая и стала причиной ограничения работы TikTok, не изменилась.

«Если владельцы соцсети примут решение о возвращении полного функционала, то платформа сможет продолжить работу в обычном режиме», — предположила эксперт.

Разработчики сами могут блокировать нарушающую закон информацию при необходимости, добавила она.