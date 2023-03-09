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1 час назад

Google Переводчик научился переводить текст внутри картинок

Ferra.ru

Google Переводчик наконец-то начал поддерживать возможность перевода текста с изображений.

Google Переводчик научился переводить текст внутри картинок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В основу функции легла те же технология, что и в инструменте AR Translate для Google Lens. Работает она следующим образом: пользователи загружают фотографии или скриншоты со своих компьютеров и получают переводы на 133 языка. При этом 113 исходных языков определяются автоматически.

Новая вкладка «Изображения» в Google Переводчике также предлагает возможность скопировать текст, загрузить переведённое изображение или очистить его.

Engadget

Отметим, что AR Translate для Google Lens уже несколько лет позволяет переводить изображения на мобильных устройствах. В её основе лежит та же генеративная состязательная сеть (GAN), что и в функции Magic Eraser, дебютировавшей в Pixel 6.

Наука и техника,Google,
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