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1 час назад

В Минобрнауки заявили, что 45% ученых в России моложе 40 лет

Газета.Ru

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский заявил, что сегодня в России около 45% научных работников моложе 40 лет. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобрнауки заявили, что 45% ученых в России моложе 40 лет
Фото: Freepik.comFreepik.com

"Для примера, в начале нулевых [годов] этот показатель был порядка 20%. И сегодня наша наука - одна из самых молодых в мире", - рассказал Секиринский.

Он отметил, что этот возрастной показатель свидетельствует об эффективности мер господдержки науки. Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов отметил, что сейчас в России около 160 тыс. молодых ученых до 35 лет, и за последние два года их стало больше примерно на 10 тыс.

"Здесь важно смотреть еще другую сторону медали: сколько людей покидает научную деятельность? И анализировать причины", - подчеркнул Анисимов.

Он добавил, что молодых ученых необходимо и впредь поддерживать, и ничего для них не жалеть.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что санкционное давление на Россию не остановило развитие отечественной науки.

Наука и техника,Валерий Фальков,Никита Анисимов,ВШЭ,
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