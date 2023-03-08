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17 минут назад

Объявлена дата весенней презентации Google

Газета.Ruиещё 1

В 2023 году ежегодная конференция разработчиков Google I/O пройдет 10 мая в городе Маунтин-Вью, штат Калифорния. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Объявлена дата весенней презентации Google
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как и предыдущие два года, в этот раз мероприятие тоже пройдет в онлайн-формате. Конференция будет сосредоточена на публичных выступлениях спикеров на темы Android и Wear OS. В TechCrunch также надеются, что Google уделит внимание теме искусственного интеллекта и, в частности, собственному аналогу ChatGPT под названием Bard.

Из аппаратных новинок, по мнению журналистов, на Google I/O IT-гигант может представить бюджетный смартфон Pixel 7a и планшет Pixel Tablet. Не исключено, что компания уделит внимание и складному смартфону Pixel Fold, о котором уже давно ходят слухи.

Регистрация на мероприятие откроется 7 мая. Тогда же появится расписание докладов, из которых станет ясно, какие точно анонсы от Google можно ожидать в рамках конференции.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что пользователи голосовых ассистентов начали терять интерес к Google.

Наука и техника,Google,
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