В Якутии найден древнейший в мире алмаз возрастом 3,5 млрд лет

«Возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 млрд лет. Согласно полученным нами результатам, он был захвачен растущим оливином при достаточно высоких температурах — более 1400℃ и давлениях более 5,5 ГПа. Это соответствует глубинам около 180 километров», — говорится в публикации.