Как узнать, кто заходит на страницу ВКонтакте: все способы

Согласно службе поддержки сайта, «ВКонтакте» не предлагает и никогда не предлагал пользователям возможность узнать, кто именно просматривал их страницу. Такой функции нет ни в браузерной версии социальной сети, ни в официальном мобильном приложении. Но, на практике, это не совсем так: способы есть, просто не все из них можно считать на сто процентов точными и/или безопасными. Ниже мы расскажем о рабочих методах.

Фото: ТАСС ТАСС

Отслеживание просмотров в разделе «Истории»

Видео дня

«ВКонтакте» автоматически фиксирует всех пользователей, посмотревших ваши ролики в разделе «Истории». Для того, чтобы получить полный список зрителей/гостей, откройте историю и нажмите на иконку в виде глаза: социальная сеть покажет, кто посмотрел ролик и поставил лайк. Но имейте в виду, что эта функция доступна только в течение суток — то есть, пока выложенный ролик не пропал из новостной ленты. По прошествии 24 часов вы потеряете возможность отслеживать пользователей через «Истории».

Предупреждаем: для того, чтобы смотреть чужие истории, необязательно заходить на страницу пользователя. Поэтому данный метод нельзя назвать безошибочным.

Статистика лайков и комментариев на странице

Этот способ поможет владельцам сравнительно небольших страниц. Откройте любой пост и нажмите на цифру, обозначающую количество лайков: «ВКонтакте» выдаст достаточно подробную статистику о том, кому понравилась запись. Лайки от друзей будут отмечены в отдельной вкладке — соответственно, люди вне вашего списка друзей были гостями. Но, опять же, помните о том, что информация может быть обманчивой: например, кто-то мог наткнуться на ваш пост через рекомендации и просто поставить лайк, не заходя на саму страницу.

Приложение «Мои гости»

В «ВКонтакте» уже долгое время существует приложение «Мои гости», созданное специально для отслеживания новых посетителей на странице. Оно генерирует специальную ссылку, которую пользователь, по задумке, оставляет в своем статусе или графе «сайт» в личной информации. Если кто-то из гостей страницы перейдет по ссылке, приложение зафиксирует его визит. Но ключевое слово здесь — «если». Даже самые базовые правила информационной безопасности не рекомендуют кликать по случайным ссылкам где бы то ни было, особенно в социальных сетях.

Сторонние приложения для мобильных телефонов

Наконец, в магазинах Google Play и App Store можно найти много мобильных клиентов, которые собирают подробную статистику о страницах «ВКонтакте», в том числе и о гостях. Некоторые из них бесплатны, другие предлагают избавиться от рекламных баннеров при покупке платной подписки.