Глобальный сбой Twitter спровоцировал один инженер

В понедельник 6 марта в работе социальной сети Twitter произошел крупный сбой, ответственным за который является один из сотрудников компании. Об этом сообщает портал The Verge.

Пользователи жаловались на некорректный переход по ссылкам, плохой загрузкой ленты с публикациями и иные проблемы. Как оказалось, сбой произошел из-за закрытия бесплатного доступа к Twitter API [API — программный интерфейс приложения, прим. ред.], что было анонсировано еще 1 февраля.

Однако запланированные изменения пошли не по плану — как отмечает The Verge, за реализацию проекта отвечал всего лишь один инженер. Он допустил ошибку, после чего временно «сломал» Twitter API, что и привело к масштабному сбою.

По данным портала, причиной тому, что отключением бесплатного доступа к Twitter API занимался только один сотрудник, вызвано недавней волной увольнений работников компании, которую запустил новый генеральный директор Илон Маск.