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8 минут назад

Глобальный сбой Twitter спровоцировал один инженер

Газета.Ru

В понедельник 6 марта в работе социальной сети Twitter произошел крупный сбой, ответственным за который является один из сотрудников компании. Об этом сообщает портал The Verge.

Глобальный сбой Twitter спровоцировал один инженер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователи жаловались на некорректный переход по ссылкам, плохой загрузкой ленты с публикациями и иные проблемы. Как оказалось, сбой произошел из-за закрытия бесплатного доступа к Twitter API [API — программный интерфейс приложения, прим. ред.], что было анонсировано еще 1 февраля.

Однако запланированные изменения пошли не по плану — как отмечает The Verge, за реализацию проекта отвечал всего лишь один инженер. Он допустил ошибку, после чего временно «сломал» Twitter API, что и привело к масштабному сбою.

По данным портала, причиной тому, что отключением бесплатного доступа к Twitter API занимался только один сотрудник, вызвано недавней волной увольнений работников компании, которую запустил новый генеральный директор Илон Маск.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что ночующий в штаб-квартире Twitter Стив Дэвис рассматривается на место Илона Маска.

Наука и техника,Стив Дэвис,Илон Маск,
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