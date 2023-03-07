Глобальное потепление: какие города смоет первыми после того, как растают ледники

Как сообщает The Guardian, климатологи бьют тревогу: объем морского льда в Антарктике достиг рекордно низкой точки, и ситуация приобретает экстремальный оборот. Таяние льдов — это процесс, который длится десятилетиями, и ученые уже давно предупреждают об опасности повышения уровня моря. Журнал National Geographic представил, как будет выглядеть Земля, когда весь лед на планете растает.

Фото: ТАСС ТАСС

Северная Америка

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Побережье Атлантики полностью исчезнет под водой, вместе с Флоридой и северной частью побережья Мексиканского залива. Холмы Сан-Франциско превратятся в скопление островков. Калифорнийский залив растянется по всей широте затопленного Сан-Диего.

Южная Америка

Бассейны реки Амазонки на севере и реки Парагвай на юге станут заливами Атлантического океана, стерев с лица земли Буэнос-Айрес, прибрежный Уругвай и большую часть Парагвая. Но горные районы вдоль побережья Карибского моря и в Центральной Америке не пострадают.

Африка

На фоне других континентов Африка потеряет меньший процент суши, но повышение температур сделает большую часть материка необитаемой. В Египте Александрия и Каир будут окружены подступившим Средиземным морем. Но Багдад, Доха и Дакар уйдут под воду.

Европа

Многие европейские города обречены на забвение. Лондон будет затоплен, Венеция вернется в Адриатическое море, Нидерланды и значительная часть Дании исчезнут с лица земли. Та же участь постигнет Санкт-Петербург, Хельсинки, Ригу, Таллинн и Стокгольм. Средиземное море поглотит территории Черного и Каспийского морей.

Азия

Территория Китая, на которой проживают сотни миллионов человек, будет полностью затоплена. То же самое произойдет с Бангладеш и большей частью прибрежной Индии. Наводнение дельты Меконга отрежет Кардамонские горы от материка и превратит их в остров.

Австралия

Австралия так и останется преимущественно пустыней, но получит новенькое континентальное море — и потеряет большую часть узкой прибрежной полосы, где проживает четыре из пяти австралийцев.

Антарктика