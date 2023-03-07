Объяснено появление социальных паразитов у муравьев

Ученые из Лаборатории социальной эволюции и поведения Рокфеллеровского и Гарвардского университетов разработали новую теорию, объясняющую появление муравьев-паразитов, которые ведут себя как королевы и зависят от ухода со стороны рабочих. Статья исследователей опубликована в журнале Current Biology.

Известно, что муравьи, являющиеся социальными паразитами, проникают в колонию близкородственных муравьев, где они и их потомство превращается в касту иждивенцев. Предполагалось, что они развили черты королев в результате серии мутаций в условиях изоляции. Однако в новой работе исследователи обнаружили мутантов, похожих на королев, которые спонтанно появляются в колониях муравьев-рейдеров, у которых обычно нет королев.

Чтобы попасть в чужую колонию, минуя муравьев-охранников, некоторые паразиты ловят рабочих и трутся о них, чтобы приобрести запах, характерный для колонии. В дальнейшем они воспроизводят самок и самцов, при этом после спаривания за пределами муравейника самцы умирают, а самки начинают новый цикл. До сих пор ученые не находили муравьев промежуточной стадии эволюции с некоторыми свойствами социального паразита, что дало бы понять, каким образом появляются паразиты и как они предотвращают скрещивание с обычными муравьями.

Генетический анализ муравьев-рейдеров, похожих на королев, показал, что они изначально мутировали внутри колонии. Поскольку клональные муравьи-рейдеры размножаются бесполым путем, скрещивания с другими муравьями не происходит. Эти мутанты гораздо реже других социальных паразитов пытались использовать рабочих для поиска пищи. Такое поведение занимало промежуточное место между усердием рабочих муравьев и иждивенчеством маток.

Несмотря на то что они откладывают в два раза больше яиц, чем их хозяева, предшественники социальных паразитов самостоятельно регулируют свою численность. Пока их число остается ниже примерно 25 процентов населения колонии, они не сталкиваются с проблемами. Однако при высокой численности повышается риск гибели. Так, подражателям королев нужна помощь рабочих, чтобы освободить крылья из куколки, в противном случае они гибнут.