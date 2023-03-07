В Ростове начнут производить ноутбуки

В Ростовской области возведут завод по производству ноутбуков, но пока не выбрали место. Глава региона Василий Голубев сообщил подробности.
«Подыскали три площадки. Мы учитываем интересы компании, которая считает, что участок должен быть в западной части города», – отметил Василий Голубев.
Делать ноутбуки будет ГК «Бештау». Планируется производить 50 000 штук в год, но потом – 100 000. Ранее в России не было ни одного завода полного цикла по производству ноутбуков.
Отметим, санкции США в отношении России действует на протяжении многих лет, после начала спецоперации их стало еще больше. С Китаем Россия сохранила партнерские отношения, электронику и санкционные напитки везут также через Казахстан.