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43 минуты назад

В Ростове начнут производить ноутбуки

РИА "ФедералПресс"

В Ростовской области возведут завод по производству ноутбуков, но пока не выбрали место. Глава региона Василий Голубев сообщил подробности.

В Ростове начнут производить ноутбуки
Фото: UnsplashUnsplash

«Подыскали три площадки. Мы учитываем интересы компании, которая считает, что участок должен быть в западной части города», – отметил Василий Голубев.

Делать ноутбуки будет ГК «Бештау». Планируется производить 50 000 штук в год, но потом – 100 000. Ранее в России не было ни одного завода полного цикла по производству ноутбуков.

Отметим, санкции США в отношении России действует на протяжении многих лет, после начала спецоперации их стало еще больше. С Китаем Россия сохранила партнерские отношения, электронику и санкционные напитки везут также через Казахстан.

Наука и техника,Василий Голубев,
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