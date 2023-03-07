В Ростове начнут производить ноутбуки

В Ростовской области возведут завод по производству ноутбуков, но пока не выбрали место. Глава региона Василий Голубев сообщил подробности.

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«Подыскали три площадки. Мы учитываем интересы компании, которая считает, что участок должен быть в западной части города», – отметил Василий Голубев.

Делать ноутбуки будет ГК «Бештау». Планируется производить 50 000 штук в год, но потом – 100 000. Ранее в России не было ни одного завода полного цикла по производству ноутбуков.