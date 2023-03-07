В России вырос спрос на специалистов по чат-боту ChatGPT

Количество вакансий, которые требуют от соискателя навык работы с нейросетями, за полгода выросло на 62%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса hh.ru.

При этом чаще всего ищут специалистов, умеющих работать с чат-ботом ChatGPT. Количество таких вакансий выросло в 13 раз за прошедший месяц — с 3 до 38. Чаще всего таким кандидатам предлагают работу в сфере IT и финансов (45% и 14% соответственно).

Как отмечают «Ведомости», на уровень зарплаты навык владения нейросетями не влияет — средняя зарплата копирайтера как с упоминанием чат-бота, так и без него на hh.ru находится на уровне 30 тыс. руб.

«Искусственный интеллект, будь то ChatGPT или поисковик Bing от Microsoft, входит в нашу жизнь, во многие профессии: юриста, рекрутера, корреспондента, частично сеошника и айтишника», — заявила эксперт в области рекрутмента и основатель сервиса Facancy Алена Владимирская.

Однако, по ее словам, реального коммерческого применения нейросетей пока очень мало.