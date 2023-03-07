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6 минут назад

"Ведомости": в России вырос спрос на специалистов по чат-боту ChatGPT

Газета.Ru

Количество вакансий, которые требуют от соискателя навык работы с нейросетями, за полгода выросло на 62%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса hh.ru.

В России вырос спрос на специалистов по чат-боту ChatGPT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом чаще всего ищут специалистов, умеющих работать с чат-ботом ChatGPT. Количество таких вакансий выросло в 13 раз за прошедший месяц — с 3 до 38. Чаще всего таким кандидатам предлагают работу в сфере IT и финансов (45% и 14% соответственно).

Как отмечают «Ведомости», на уровень зарплаты навык владения нейросетями не влияет — средняя зарплата копирайтера как с упоминанием чат-бота, так и без него на hh.ru находится на уровне 30 тыс. руб.

«Искусственный интеллект, будь то ChatGPT или поисковик Bing от Microsoft, входит в нашу жизнь, во многие профессии: юриста, рекрутера, корреспондента, частично сеошника и айтишника», — заявила эксперт в области рекрутмента и основатель сервиса Facancy Алена Владимирская.

Однако, по ее словам, реального коммерческого применения нейросетей пока очень мало.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple начала блокировать приложения с нейросетями из-за потенциального вреда для детей. В Apple опасаются, что ChatGPT и другие нейросети могут создать контент, подходящий не для всех возрастных категорий.

Наука и техника,Алена Владимирская,Microsoft,Apple,
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