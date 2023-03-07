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8 минут назад

Когда россияне смогут наблюдать «Червячную Луну»

РИА "ФедералПресс"

Сегодня, 7 марта, россиян ждет мартовское полнолуние – явление, более известное как Червячная Луна. Событие можно будет наблюдать в 7:40 утра по восточному поясному времени.

Россиянам рассказали, когда они смогут наблюдать «Червячную Луну»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европейцы называют ее Постная Луна. Полнолуние также совпадает с Пуримом, еврейским праздником, который посвящен спасению еврейского народа от его уничтожения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что этому событию поклонялись коренные жители Америки.

В этот раз полнолуние началось 6 марта, а закончится вечером 7 марта, передает «Московский комсомолец».

Стоит напомнить, в декабре 2022 года было 11 дней Луны без курса: это астрологическое явление, при котором при переходе от одного знака зодиака к другому она не вступает во взаимодействие с планетами. Об этом рассказала астропсихолог Ольга Осипова.

Наука и техника,Ольга Осипова,
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