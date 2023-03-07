Россиянам рассказали, когда они смогут наблюдать «Червячную Луну»

Сегодня, 7 марта, россиян ждет мартовское полнолуние – явление, более известное как Червячная Луна. Событие можно будет наблюдать в 7:40 утра по восточному поясному времени.

«Европейцы называют ее Постная Луна. Полнолуние также совпадает с Пуримом, еврейским праздником, который посвящен спасению еврейского народа от его уничтожения», – говорится в сообщении.

Стоит напомнить, в декабре 2022 года было 11 дней Луны без курса: это астрологическое явление, при котором при переходе от одного знака зодиака к другому она не вступает во взаимодействие с планетами. Об этом рассказала астропсихолог Ольга Осипова.