Космонавты поздравят женщин с 8 Марта с экранов ЦППК

Поздравление с Международным женским днем от космонавтов покажут на экранах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.
"7 и 8 марта на железнодорожных станциях можно будет увидеть праздничное поздравление от космонавтов Роскосмоса. Видеоролик с орбиты Земли будет транслироваться на 128 экранах, которые отображают расписание поездов ЦППК. В минутном видео покорители звездных далей поздравят всех пассажирок компании с праздником - Международным женским днем", - сообщили в пресс-службе.
"А чтобы пассажирам в праздничный день было удобнее отправляться в поездки, ЦППК скорректировала расписание - электропоезда будут курсировать по расписанию субботы", - заключили в пресс-службе компании.