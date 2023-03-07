В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Космонавты поздравят женщин с 8 Марта с экранов ЦППК

ТАСС

Поздравление с Международным женским днем от космонавтов покажут на экранах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

Космонавты поздравят женщин с 8 Марта с экранов ЦППК
Фото: РоскосмосРоскосмос

"7 и 8 марта на железнодорожных станциях можно будет увидеть праздничное поздравление от космонавтов Роскосмоса. Видеоролик с орбиты Земли будет транслироваться на 128 экранах, которые отображают расписание поездов ЦППК. В минутном видео покорители звездных далей поздравят всех пассажирок компании с праздником - Международным женским днем", - сообщили в пресс-службе.

"А чтобы пассажирам в праздничный день было удобнее отправляться в поездки, ЦППК скорректировала расписание - электропоезда будут курсировать по расписанию субботы", - заключили в пресс-службе компании.

Наука и техника,Роскосмос,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий