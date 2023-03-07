Космонавты поздравят женщин с 8 Марта с экранов ЦППК

"7 и 8 марта на железнодорожных станциях можно будет увидеть праздничное поздравление от космонавтов Роскосмоса. Видеоролик с орбиты Земли будет транслироваться на 128 экранах, которые отображают расписание поездов ЦППК. В минутном видео покорители звездных далей поздравят всех пассажирок компании с праздником - Международным женским днем", - сообщили в пресс-службе.